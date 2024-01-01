Спортбайки BMW обновили: что изменилось

Теперь в номенклатуре BMW Motorrad два супербайка M 1000 RR и S 1000 RR и еще столько же эмоциональных мотоциклов M 1000 R и S 1000 R технически и визуально обновлены.

Все перечисленные модели получили расширенные функции, омологацию двигателей Euro 5+ и короткоходовую дроссельную заслонку M с уменьшенным углом поворота.

Читайте также BMW Motorrad выводит на рынок три новых мотоцикла

Новый M 1000 RR (сокращенно M RR) имеет увеличенную производительность благодаря большей мощности двигателя, улучшенной прижимной силе и технологии датчика угла поворота. Владелец байка сразу обратит внимание на рост силового потенциала двигателя на 4 кВт (6 л.с.) до 160 кВт (218 л.с.).

Эта модель выдает оптимизированную аэродинамику благодаря новому переднему обтекателю, демонстрирует значительно увеличенную прижимную силу и усовершенствованную систему управления. Также улучшена гибкая рама с новым креплением двигателя.

BMW Motorrad усовершенствовала системы управления. Динамический контроль тяги (DTC) теперь имеет новую функцию Slide Control благодаря совершенствованию технологии датчика угла поворота.

Внедрение технологии датчика угла поворота также привело к новой функции Brake Slide Assist BMW Race ABS Pro. В сочетании с дроссельной заслонкой М с коротким ходом это значительно повышает производительность и контроль.

Читайте также BMW Motorrad презентовал родстер и круизер

M RR предлагается в двух версиях: базовый вариант M 1000 RR в основном цвете Lightwhite uni и M 1000 RR M Competition в цвете Blackstorm metallic, каждая из которых сочетается с графикой в цветах M.

Многие из этих обновлений получили и другие предложенные для следующего сезона модели, коротко о которых речь пойдет ниже.

Новый BMW S 1000 RR (сокращенно Double-R) также значительно усовершенствован, особенно для использования на треке. Короткоходная дроссельная заслонка M позволяет S 1000 RR еще точнее реагировать на каждую команду дроссельной заслонки, новые крылья обеспечивают повышенную прижимную силу, новая крышка переднего колеса со встроенными тормозными каналами улучшает охлаждение тормозов, а новые боковые панели обтекателя предлагают оригинальный дизайн.

Режимы езды Pro теперь являются стандартными, включая дополнительные режимы "Race Pro", плюс еще две комбинации отклика дроссельной заслонки и крутящего момента двигателя. Также предлагаются функции Engine Brake и Hill Start Control Pro, пятиуровневая регулируемая ABS в режимах "Race Pro", а также настройки ABS "Slick". Динамический контроль торможения (DBC) тоже является новой стандартной функцией.

Читайте также BMW Motorrad представляет электрический мини-байк Concept CE 02

1000 RR предлагается в трех привлекательных цветовых схемах: базовый вариант в цвете Blackstorm metallic, вариант модели Sport в цвете Bluestone metallic с матовыми графическими приложениями и вариант M Motorsport в цвете Lightwhite uni/M Motorsport в сочетании с пакетом M.

Новый BMW M 1000 R (сокращенно MR) получил более динамичный дизайн с новой двухпоточной светодиодной фарой, взятой из моделей RR, и логотипом M в воздухозаборнике между фарами.

Он доступен как базовый вариант в цветовой гамме Lightwhite uni/M Motorsport и в новом цвете White Aluminium metallic matt. В варианте оборудования M Competition эта краска также доступна вместе с цветовой схемой Blackstorm metallic/M Motorsport.

Во всех цветовых схемах задняя рама и маятник нового модельного года имеют цвет Platinum Grey metallic. Крылья отделаны черной текстурированной краской, а крышки для сцепления и генератора также окрашены в черный цвет.

Также было пересмотрено DTC контроля тяги. Стратегия управления была позаимствована из моделей RR и в сочетании с короткоходной дроссельной заслонкой M обеспечивает заметное улучшение, особенно в режиме Race для дней трека.

Новый BMW S 1000 R Hyper Naked Bike (сокращенно Single-R) теперь имеет более мощный рядный четырехцилиндровый двигатель на 125 кВт (170 л.с.) и оптимизированный стандартный Shift Assistant Pro для более плавного переключения передач. В сочетании с новой короткоходной дроссельной заслонкой M это обеспечивает еще лучшее ускорение в любой ситуации.

Читайте также Все модели BMW с бензиновыми моторами будут иметь дизайн Neue Klasse

Новый Single-R получил новую двухпоточную светодиодную фару, взятую из моделей RR, что обеспечивает более впечатляющий внешний вид.

Расширенные стандартные функции S 1000 R включают контроль крутящего момента двигателя (MSR) с настраиваемым "Engine Brake", короткий держатель номерного знака, разъем для зарядки USB-C под сиденьем и интеллектуальную систему экстренного вызова E-Call.

Новый Single-R предлагается в трех привлекательных цветовых схемах: базовый вариант Blackstorm metallic, спортивный вариант модели Bluefire/Mugiallo Yellow и в сочетании с пакетом M Lightwhite uni/M Motorsport.

Фото: BMW Motorrad