Спортбайки BMW оновили: що змінилося

Тепер у номенклатурі BMW Motorrad два супербайки M 1000 RR і S 1000 RR та ще стільки ж емоційних мотоциклів M 1000 R і S 1000 R технічно та візуально оновлені.

Усі перераховані моделі отримали розширені функції, омологацію двигунів Euro 5+ і короткоходову дросельну заслінку M зі зменшеним кутом повороту.

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Новий M 1000 RR (скорочено M RR) має збільшену продуктивність завдяки більшій потужності двигуна, покращеній притискній силі та технології датчика кута повороту. Власник байка відразу зверне увагу на зростання силового потенціалу двигуна на 4 кВт (6 к.с.) до 160 кВт (218 к.с.).

Ця модель видає оптимізовану аеродинаміку завдяки новому передньому обтічнику, демонструє значно збільшену притискну силу та вдосконалену систему управління. Також поліпшено гнучку раму з новим кріпленням двигуна.

BMW Motorrad вдосконалила системи управління. Динамічний контроль тяги (DTC) тепер має нову функцію Slide Control завдяки вдосконаленню технології датчика кута повороту.

Впровадження технології датчика кута повороту також призвело до нової функції Brake Slide Assist BMW Race ABS Pro. У поєднанні з дросельною заслінкою М з коротким ходом це значно підвищує продуктивність та контроль.

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M RR пропонується у двох версіях: базовий варіант M 1000 RR в основному кольорі Lightwhite uni та M 1000 RR M Competition в кольорі Blackstorm metallic, кожна з яких поєднується з графікою в кольорах M.

Багато з цих оновлень отримали й інші запропоновані для наступного сезону моделі, коротко про які мова піде нижче.

Новий BMW S 1000 RR (скорочено Double-R) також значно вдосконалений, особливо для використання на треку. Короткохідна дросельна заслінка M дозволяє S 1000 RR ще точніше реагувати на кожну команду дросельної заслінки, нові крила забезпечують підвищену притискну силу, нова кришка переднього колеса з вбудованими гальмівними каналами покращує охолодження гальм, а нові бічні панелі обтічника пропонують оригінальний дизайн.

Режими їзди Pro тепер є стандартними, включаючи додаткові режими "Race Pro", плюс ще дві комбінації відгуку дросельної заслінки та крутного моменту двигуна. Також пропонуються функції Engine Brake і Hill Start Control Pro, п’ятирівнева регульована ABS у режимах "Race Pro", а також налаштування ABS "Slick". Динамічний контроль гальмування (DBC) також є новою стандартною функцією.

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1000 RR пропонується в трьох привабливих колірних схемах: базовий варіант у кольорі Blackstorm metallic, варіант моделі Sport у кольорі Bluestone metallic з матовими графічними додатками та варіант M Motorsport у кольорі Lightwhite uni/M Motorsport у поєднанні з пакетом M.

Новий BMW M 1000 R (скорочено MR) отримав більш динамічний дизайн із новою двопотоковою світлодіодною фарою, взятою з моделей RR, і логотипом M у повітрозабірнику між фарами.

Він доступний як базовий варіант у колірній гамі Lightwhite uni/M Motorsport і в новому кольорі White Aluminium metallic matt. У варіанті обладнання M Competition ця фарба також доступна разом із кольоровою схемою Blackstorm metallic/M Motorsport.

У всіх колірних схемах задня рама та маятник нового модельного року мають колір Platinum Grey metallic. Крила оздоблені чорною текстурованою фарбою, а кришки для зчеплення та генератора також пофарбовані в чорний колір.

Також було переглянуто DTC контролю тяги. Стратегія керування була запозичена з моделей RR і в поєднанні з короткохідною дросельною заслінкою M забезпечує помітне покращення, особливо в режимі Race для днів треку.

Новий BMW S 1000 R Hyper Naked Bike (скорочено Single-R) тепер має більш потужний рядний чотирициліндровий двигун на 125 кВт (170 к.с.) та оптимізований стандартний Shift Assistant Pro для більш плавного перемикання передач. У поєднанні з новою короткохідною дросельною заслінкою M це забезпечує ще краще прискорення в будь-якій ситуації.

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Новий Single-R отримав нову двопотокову світлодіодну фару, взяту з моделей RR, що забезпечує більш разючий зовнішній вигляд.

Розширені стандартні функції S 1000 R включають контроль крутного моменту двигуна (MSR) із настроюваним "Engine Brake", короткий тримач номерного знака, роз’єм для зарядки USB-C під сидінням та інтелектуальну систему екстреного виклику E-Call.

Новий Single-R пропонується в трьох привабливих колірних схемах: базовий варіант Blackstorm metallic, спортивний варіант моделі Bluefire/Mugiallo Yellow і в поєднанні з пакетом M Lightwhite uni/M Motorsport.

Фото: BMW Motorrad