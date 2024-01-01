Усі моделі BMW з бензиновими моторами матимуть дизайн Neue Klasse

Як передає Carscoops, автовиробник вирішив застосувати нову мову дизайну Neue Klasse до всіх своїх моделей – електромобілів, гібридів та автівок з класичними двигунами внутрішнього згорання.

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Про це заявив директор з дизайну BMW Group Адріан ван Хойдонк. Однак, він додав, що між електромобілями та звичайними авто можуть бути “деякі пропорційні відмінності в екстер’єрі та невеликі в інтер’єрі”, але загальний стиль буде однаковим.

Попри це, компанія каже, що усі моделі збережуть власний характер та ідентичність. BMW оснастить потенційні новинки новою інформаційно-розважальною системою і високотехнологічний досвід користувача, включно з проєкційним дисплеєм BMW Panoramic Vision та використанням тканин з перероблених матеріалів для обробки.

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За чутками, перші автомобілі з новим колективним дизайном дебютують в 2026 році. Мова йде про новий X5, що буде доступний як в варіанту гібрида, так і в гібридній версії. Водночас перший електромобіль Neue Klasse – iX3, представлять наступного року.