Укр
Ру

Все модели BMW с бензиновыми моторами будут иметь дизайн Neue Klasse

Руководство компании подтвердило, что все будущие модели BMW будут иметь общий дизайн, независимо от типа трансмиссии. Кроме этого, машины также будут иметь унифицированный интерфейс информационно-развлекательной системы.
Все будущие модели BMW будут иметь внешность Neue Klasse - Auto24

ФОТО: BMW Group|

Концепция BMW Vision Neue Klasse X

Даниил Северенчук
logo18 октября, 12:45
logo0
logo0 мин

Как передает Carscoops, автопроизводитель решил применить новый язык дизайна Neue Klasse ко всем своим моделям – электромобилей, гибридов и автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания.

Читайте также: Официально представлен BMW 2 Series Gran Coupe

Об этом заявил директор по дизайну BMW Group Адриан ван Хойдонк. Однако, он добавил, что между электромобилями и обычными авто могут быть “некоторые пропорциональные различия в экстерьере и небольшие в интерьере”, но общий стиль будет одинаковым.

Несмотря на это, компания говорит, что все модели сохранят собственный характер и идентичность. BMW оснастит потенциальные новинки новой информационно-развлекательной системой и высокотехнологичный пользовательский опыт, включая проекционный дисплей BMW Panoramic Vision и использование тканей из переработанных материалов для отделки.

Также интересно: BMW показала Vision Neue Klasse и версию X

По слухам, первые автомобили с новым коллективным дизайном дебютируют в 2026 году. Речь идет о новом X5, что будет доступен как в варианте гибрида, так и в гибридной версии. В то же время первый электромобиль Neue Klasse – iX3, представят в следующем году.

#BMW #Aвтоновинки #Новости #Фото