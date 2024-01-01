Все модели BMW с бензиновыми моторами будут иметь дизайн Neue Klasse

Как передает Carscoops, автопроизводитель решил применить новый язык дизайна Neue Klasse ко всем своим моделям – электромобилей, гибридов и автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания.

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Об этом заявил директор по дизайну BMW Group Адриан ван Хойдонк. Однако, он добавил, что между электромобилями и обычными авто могут быть “некоторые пропорциональные различия в экстерьере и небольшие в интерьере”, но общий стиль будет одинаковым.

Несмотря на это, компания говорит, что все модели сохранят собственный характер и идентичность. BMW оснастит потенциальные новинки новой информационно-развлекательной системой и высокотехнологичный пользовательский опыт, включая проекционный дисплей BMW Panoramic Vision и использование тканей из переработанных материалов для отделки.

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По слухам, первые автомобили с новым коллективным дизайном дебютируют в 2026 году. Речь идет о новом X5, что будет доступен как в варианте гибрида, так и в гибридной версии. В то же время первый электромобиль Neue Klasse – iX3, представят в следующем году.