Официально представлен BMW 2 Series Gran Coupé официально

Новинка является четырехдверной альтернативой купе 2-й серии. Главным изменением является увеличение мощности 2,0-литрового двигателя B48A20O2. Базовый вариант 228, (который больше не маркируется буквой “i”), имеет мощность в 244 лошадиных сил. Модель доступна с полным приводом xDrive, так и в конфигурациях с передним приводом sDrive. BMW говорит, что последний вариант появится чуть позже, в середине 2025 года.

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В то же время вариант M235 xDrive оснащен двигателем мощностью 300 л.с., однако, как 228, так и M235 предлагают одинаковый показатель крутящего момента в 400 Нм, доступным между 2000 и 4500 об/мин. Автомобиль предлагается с новой семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, заменившей предыдущую 8-ступенчатую АКПП.

Кроме этого, коробка получила функцию M Sport Boost, если автомобиль оснащен дополнительным пакетом M Sport Package. Эта опция задает настройки трансмиссии автомобиля для максимального ускорения, которое водитель активирует, потянув левый переключатель переключения передач в течение одной секунды.

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BMW говорит, что вариант 228 разгоняется до первой сотни всего за 5,8 секунды, тогда как топовый M235 может достичь этой отметки за 4,7 секунды. К слову, компактный седан 2025 года немного увеличился в размерах. Колесная база и ширина остались неизменными, но общая длина автомобиля выросла на 20 миллиметров до 4 546 мм, тогда как высота увеличилась на 25 мм и составляет 1445 миллиметров.

BMW начнет производство второго поколения 2 серии Gran Coupe на заводе в Лейпциге, Германия. Стоимость модели в США будет начинаться с 40 775 долларов за базовую версию и 50 675 долларов за топовый вариант.