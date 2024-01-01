Укр
Ру

BMW M3 следующего поколения будет иметь рядную "шестерку"

Новое поколение седана сохранит шестицилиндровый бензиновый двигатель под капотом, ведь инженеры компании уже работают над тем, чтобы агрегат соответствовал нормам, по выбросам. Кроме этого, известно, что компания также предложит электрическую модель в качестве альтернативы.
Преемник BMW M3 сохранит под капотом рядную "шестерку" - Auto24

ФОТО: BMW Group|

BMW M3

Даниил Северенчук
logo11 октября, 10:20
logo0
logo0 мин

Как передает Motor1, BMW M Франк ван Мил сказал Bimmer Today, что автопроизводитель планирует продолжать предлагать 3,0-литровый рядный шестицилиндровый твин-турбо в будущих моделях M3, если будет спрос.

Читайте также: Почти тысяча новых BMW 5-й и 7-й серии имеют дефект рулевого управления

Он также добавил, что инженеры работают над модернизацией мотора в соответствии с нормами Евро-7. “Мы позволим шестицилиндровому двигателю сгорания работать как можно дольше. Если спрос клиентов будет таким, каким он есть на данный момент, и он не упадет, мы также не будем отключать шестицилиндровый двигатель” – сказал Франк ван Мил.

Это также означает, что бензиновый M3 будет продаваться вместе с электрическим аналогом. Электромобиль будет построен на новой архитектуре Neue Klasse и, по слухам, будет иметь четыре электродвигателя. Поговаривают, общая мощность автомобиля составит 1341 л.с. и должен быть быстрее, чем его аналог с двигателем сгорания.

Также интересно: В США не очень покупают BMW XM

Прогнозируется, что BMW представит M3 через несколько лет, поэтому не стоит ожидать, что новый M3, электрический или бензиновый, появится раньше 2027 или 2028 годов.

#Aвтоновинки #Новости #Фото #BMW