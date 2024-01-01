BMW M3 следующего поколения будет иметь рядную "шестерку"

Как передает Motor1, BMW M Франк ван Мил сказал Bimmer Today, что автопроизводитель планирует продолжать предлагать 3,0-литровый рядный шестицилиндровый твин-турбо в будущих моделях M3, если будет спрос.

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Он также добавил, что инженеры работают над модернизацией мотора в соответствии с нормами Евро-7. “Мы позволим шестицилиндровому двигателю сгорания работать как можно дольше. Если спрос клиентов будет таким, каким он есть на данный момент, и он не упадет, мы также не будем отключать шестицилиндровый двигатель” – сказал Франк ван Мил.

Это также означает, что бензиновый M3 будет продаваться вместе с электрическим аналогом. Электромобиль будет построен на новой архитектуре Neue Klasse и, по слухам, будет иметь четыре электродвигателя. Поговаривают, общая мощность автомобиля составит 1341 л.с. и должен быть быстрее, чем его аналог с двигателем сгорания.

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Прогнозируется, что BMW представит M3 через несколько лет, поэтому не стоит ожидать, что новый M3, электрический или бензиновый, появится раньше 2027 или 2028 годов.