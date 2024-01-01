BMW M3 наступного покоління матиме рядну “шістку”

Як передає Motor1, BMW M Франк ван Міл сказав Bimmer Today, що автовиробник планує продовжувати пропонувати 3,0-літровий рядний шестициліндровий твін-турбо в майбутніх моделях M3, якщо буде попит.

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Він також додав, що інженери працюють над модернізацією мотора відповідно до норм Євро-7. “Ми дозволимо шестициліндровому двигуну згоряння працювати якомога довше. Якщо попит клієнтів буде таким, яким він є на цю мить, і він не впаде, ми також не будемо відключати шестициліндровий двигун” – сказав Франк ван Міл.

Це також означає, що бензиновий M3 продаватиметься разом з електричним аналогом. Електромобіль буде побудований на новій архітектурі Neue Klasse й, за чутками, матиме чотири електродвигуни. Подейкують, загальна потужність автівки становити 1341 к.с. й має бути швидшим, ніж його аналог з двигуном згоряння.

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Прогнозується, що BMW представить M3 через декілька років, через це не варто очікувати, що новий M3, електричний або бензиновий, з’явиться раніше 2027 чи 2028 років.