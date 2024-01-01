У США не дуже купують BMW XM

У BMW XM було непросте життя з початку виробництва в грудні 2022 року. Продажі продуктивного позашляховика були повільними, і ця тенденція збереглася в третьому кварталі цього року. За ці три місяці автовиробник продав лише 307 позашляховиків XM на ринку США, що на 30,7% менше порівняно з тим же кварталом минулого року, коли було продано 443 екземпляри.

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Це особливо примітно в контексті інших BMW, що продаються повільно. Для довідки, у цьому кварталі баварський автовиробник продав 543 Z4. Це робить XM менш популярним, ніж двомісний родстер, сумнозвісно малооб’ємний сегмент. Звичайно, продажі Z4 зросли майже на 64%, але це лише збільшення на 212 одиниць.

Новини про XM не настільки примітні в ширшому контексті продажів BMW, які падають у всіх брендах. Продаж легкових автомобілів впав на 5%, позашляховиків – на 8,5%, а бренд Mini впав на справді шокуючі 33% порівняно з тим самим кварталом минулого року. Культова 3-я серія цього автовиробника впала на 13,7%, незважаючи на нещодавнє оновлення.

Цифри з початку року менш вражаючі. Загалом компанія впала лише на 2,1% порівняно з минулим роком, що становить різницю лише в 5740 автомобілів.

Кілька автомобілів, як-от Z4, отримали значний приріст у відсотках. Серія 5 зросла на 44,7%, серія 2 зросла на 25,6%, а X4 набрала 41,8% порівняно з третім кварталом минулого року. Однак здебільшого все не так. Продажі кожної моделі Mini впали. Countryman, лідер продажів, впав на 16,4%. Найбільшим виграшем бренду є жорсткий дах Cooper S, він впав лише на 3,3%.