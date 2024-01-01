В США не очень покупают BMW XM

У BMW XM была непростая жизнь с начала производства в декабре 2022 года. Продажи производительного внедорожника были медленными, и эта тенденция сохранилась в третьем квартале этого года. За эти три месяца автопроизводитель продал всего 307 внедорожников XM на рынке США, что на 30,7% меньше по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда было продано 443 экземпляра.

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Это особенно примечательно в контексте других BMW, продающихся медленно. Для справки, в этом квартале баварский автопроизводитель продал 543 Z4. Это делает XM менее популярным, чем двухместный родстер, печально известный малообъемный сегмент. Конечно, продажи Z4 выросли почти на 64%, но это лишь увеличение на 212 единиц.

Новости о XM не столь примечательны в более широком контексте продаж BMW, которые падают во всех брендах. Продажи легковых автомобилей упали на 5%, внедорожников – на 8,5%, а бренд Mini упал на действительно шокирующие 33% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Культовая 3-я серия этого автопроизводителя упала на 13,7%, несмотря на недавнее обновление.

Цифры с начала года менее впечатляющие. В целом компания упала лишь на 2,1% по сравнению с прошлым годом, что составляет разницу лишь в 5740 автомобилей.

Несколько автомобилей, например Z4, получили значительный прирост в процентах. Серия 5 выросла на 44,7%, серия 2 выросла на 25,6%, а X4 набрала 41,8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Однако по большей части все не так. Продажи каждой модели Mini упали. Countryman, лидер продаж, упал на 16,4%. Самым большим выигрышем бренда является жесткая крыша Cooper S, он упал всего на 3,3%.