Офіційно представлено BMW 2 Series Gran Coupé

Новинка є чотиридверною альтернативою купе 2-ї серії. Головною зміною є збільшення потужності 2,0-літрового двигуна B48A20O2. Базовий варіант 228, (який більше не маркується літерою “i”), має потужність у 244 кінських сил. Модель доступна із повним приводом xDrive, так і в конфігураціях із переднім приводом sDrive. BMW каже, що останній варіант з’явиться трохи пізніше, у середині 2025 року.

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Водночас варіант M235 xDrive оснащений двигуном потужністю 300 к.с., проте, як 228, так і M235 пропонують однаковий показник крутного моменту в 400 Нм, доступним між 2000 і 4500 об/хв. Автомобіль пропонується з новою семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням, що замінила попередню 8-ступеневу АКПП.

Окрім цього, коробка отримала функцію M Sport Boost, якщо автівка оснащена додатковим пакетом M Sport Package. Ця опція задає налаштування трансмісії автомобіля для максимального прискорення, яке водій активує, потягнувши лівий перемикач перемикання передач протягом однієї секунди.

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BMW каже, що варіант 228 розганяється до першої сотні лише за 5,8 секунди, тоді як топовий M235 може досягти цієї позначки за 4,7 секунди. До слова, компактний седан 2025 року трохи збільшився в розмірах. Колісна база і ширина залишилися незмінними, але загальна довжина автомобіля зросла на 20 міліметрів до 4 546 мм, тоді як висота збільшилася на 25 мм й становить 1445 міліметрів.

BMW почне виробництво другого покоління 2 серії Gran Coupe на заводі в Лейпцигу, Німеччина. Вартість моделі в США починатиметься з 40 775 доларів за базову версію й 50 675 доларів за топовий варіант.