Новий мотоцикл BMW R1300R став більш потужним за попередника

Розробники BMW Motorrad прагнули зробити новий BMW R 1300 R значно динамічнішим і спортивнішим, ніж його попередник. Велике значення було також приділено ергономіці, з акцентом на створення більш спортивної та активної позиції під час їзди.

Фото: BMW Motorrad

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Його новий умовний ергономічний трикутник, утворений кермом, підніжками та сидінням на новому BMW R 1300 R, був розроблений для того, щоб розташувати водія помітно далі вперед над переднім колесом завдяки зсунутим назад підніжкам і більш пласкому керму. Це сприяє кращій керованості.

Фото: BMW Motorrad

Спортивне положення сидіння дозволяє подорожувати навіть з пасажиром. Різноманітність варіантів забезпечує оптимальну висоту сидіння, а нова система багажу з електрифікованими кейсами та продуманою сумкою-баком підвищує комфорт у туристичних поїздках і подорожах.

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У новому BMW R 1300 R опозитний двигун має робочий об’єм рівно 1300 "кубиків". Зростання потужності відбулося завдяки збільшеному діаметру циліндра та новому колінчастому валу зі зменшеним ходом. Він має потужність 107 кВт/145 к.с. (попередник – 100 кВт (136 к.с.).

Фото: BMW Motorrad

При 7750 об/хв розвиває максимальний крутний момент 149 Нм при 6500 об/хв (попередник - 143 Нм при 6250 об/хв). Це робить його найпотужнішим серійним опозитним двигуном мотоциклів BMW на сьогодні.

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Три режими їзди включені в стандартну комплектацію. Riding Modes Pro з додатковими режимами «Dynamic» і «Dynamic Pro» разом із попереднім вибором режиму їзди в якості додаткового обладнання на заводі. Контроль крутного моменту опору двигуна (MSR) у стандартній комплектації.

Фото: BMW Motorrad

Асистент водіння з активним круїз-контролем (ACC) і попередженням про переднє зіткнення (FCW) встановлюється для безпечної та комфортної їзди на мотоциклі як додаткове обладнання.

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Базова версія BMW R 1300 R пропонується в кольорі Snapper Rocks metallic з додатковими варіантами, включаючи варіант Exclusive у Racing blue metallic, спортивний варіант Performance у Lightwhite uni та преміум Option 719 Kilauea у Blackstorm metallic.

Про цінник поки не повідомляється.