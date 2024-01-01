Українського футболіста помітили в Лондоні на тюнінгованій BMW M8

Михайло Мудрик, найдорожчий український футболіст (перехід із “Шахтаря” до “Челсі” за 70 млн євро у 2023 році), вкотре нагадав про своє захоплення автівками, пише ТопЖир. Цього разу він був помічений у Лондоні за кермом тюнінгованої BMW M8.

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На фото, які з’явилися в мережі, добре видно, що перед нами – не зовсім серійна версія “вісімки”. Автомобіль має карбоновий капот, а також інші елементи кузова з вуглепластику. Все це натякає на професійний підхід до персоналізації машини — і, цілком імовірно, що це результат роботи тюнінг-ательє.

Характеристики BMW M8 Competition:

625 к.с. від 4.4-літрового V8 з двома турбінами

0–100 км/год – лише за 3,2 секунди

Максимальна швидкість – до 305 км/год з пакетом M Driver’s Package

Вартість нової BMW M8 Competition стартує від 190 000 євро, а з урахуванням індивідуального тюнінгу ціна значно вища.

Що цікаво, попри проживання в Британії, Мудрик залишив на авто українські номерні знаки — можливо, як жест поваги до свого минулого, або ж із практичних міркувань економії на страховці.