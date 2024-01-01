Гоночний BMW M2 Racing отримав 2,0-літровий двигун на 313 “коней”

Як пише Carscoops, BMW M Motorsport випустив новий гоночний автомобіль початкового рівня для приватних команд, який базується на останньому поколінні M2. Новий BMW M2 Racing використовує 2,0-літровий чотирициліндровий турбомотор.

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Його модифікували для участі у перегонах, через що він видає 313 к.с. й 420 Нм крутного моменту. Модель є ідейним наступником культового E30 M3, що змагався у DTM з 1987 по 1992 рік. Двигун нового M2 Racing працює в парі з семиступеневою КПП ZF, яка передає крутний момент на задню вісь з механічним диференціалом, що має окреме охолодження.

Шасі M2 було вдосконалено гоночними компонентами, такими як амортизатори KW, регульовані стабілізатори поперечної стійкості для автоспорту та гальма BMW M Compound. Візуально автівка відрізняється унікальною лівреєю, спойлером та спліттером. Інші зміни включають швидкознімний капот і багажник, задні бічні вікна Makrolon, а також передні й задні буксирні кільця.

Крім того, M2 Racing їздить на нових 18-дюймових кованих дисках, взутих у гладкі шини Goodyear. В салоні встановили омологований FIA каркас, ківш Sabelt GT-AM та систему пожежогасіння. Цікаво, що сидіння для пасажира є додатковим, тоді як кондиціонер – стандартна опція.

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Запуск M2 Racing відбувся під час відкриття сезону DTM в Ошерслебені, Німеччина, а продажі почнуться наприкінці червня. Стартова ціна моделі – від 98 000 євро. Для порівняння, стандартний BMW M2 коштує від 77 500 євро в Німеччині, тоді як BMW M4 GT3 – від €415 000.