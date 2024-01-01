BMW показала майбутні моделі на Шанхайському автосалоні

Німецький автовиробник показав розумний дисплей та нову концепцію керування BMW Panoramic iDrive з системою Heart of Joy. Версія для китайського ринку пропонуватиме унікальні цифрові функції, розроблені виключно для потреб китайських користувачів.

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Представили нову систему на спеціально створеному високопродуктивному шоу-карі BMW Vision Driving Experience. Він покритий ефектною люмінесцентною фарбою. Спеціальні світлочутливі пігменти відновлюють заряд при денному світлі.

Водночас у темряві колір змінюється від білувато-жовтого до виразного неоново-жовтого, залежно від стану заряду. Крім того, задня частина автомобіля вкрита плівкою, яка під дією ультрафіолетового світла створює виразний градієнт від жовтого до оранжевого та рожевого від задньої до передньої частини автомобіля.

Концепт не отримає серійну версію, а є попереднім переглядом усіх інновацій бренду. Компанія спроєктувала його як рухому лабораторію для оптимізації системи керування динамікою під назвою Heart of Joy.

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Фактично, вона є одним з 4 обчислювальних процесорів й відповідає за рух, гальмування, рекуперацію, зарядку та автоматизоване водіння. Німецький автовиробник зазначає, що Heart of Joy обчислює дані в десять разів швидше, ніж попередні системи, й буде стандартним для автівок Neue Klasse, в тому числі й для гібридів.

Водночас дисплей BMW Panoramic iDrive з проєкційним екраном на всю ширину салону BMW Panoramic Vision будуть підтримувати операційну систему BMW X й стануть доступними в моделях BMW для ринку Китаю вже з 2026 року.

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Система пропонує широкий спектр ексклюзивних цифрових функцій, включаючи інтелектуального персонального помічника BMW для Китаю на основі штучного інтелекту, створеного в партнерстві з Alibaba. Автовиробник підтвердив, що першою моделлю Neue Klasse стане новий BMW iX3, що збиратиметься в Угорщині, однак, у 2026 році з’явиться китайська версія.