BMW тестує новий iX3 Neue Klasse 2026 року: що про нього відомо

Модель була попередньо представлена минулого року у якості концепції Neue Klasse Vision X. Серійний BMW iX3 другого покоління стане першим представником лінійки Neue Klasse та буде побудований на платформі Gen6, що забезпечуватиме кращий запас ходу.

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Autocar зазначає, що iX3 буде представлено пізніше цього року та запущено у виробництво у 2026 році. Кросовер конкуруватиме з Audi Q6 E-tron, Polestar 3 й майбутнім електричним Mercedes-Benz GLC. Згодом очікується дебют електричного седана 3-ї серії.

Наразі BMW iX3 проходить фінальні передсерійні випробування в Південній Африці. Компанія ще не розкрила дату офіційної презентації новинки, однак, ймовірно, вона відбудеться в рамках Мюнхенського автосалону.

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Що стосується нової платформи Gen6, конкретних технічних характеристик поки що не розкрито. Раніше автовиробник підтвердив, що вона має 800-вольтову архітектуру та вміщуватиме на 20% енергоємніші батареї. Архітектура також підтримує нові електромотори. Ймовірно, новий iX3 пропонуватиметься у варіантах з моно- та повним приводом.