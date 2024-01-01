Шпигуни помітили оновлений BMW 7-Series зі стилем Neue Klasse

Як зазначає Carscoops, BMW 7-ї серії в кузові G70 був однією з перших моделей бренду з надзвичайно великою решіткою радіатора. Але цього року BMW запускає перший зі своїх автомобілів Neue Klasse – позашляховик iX3.

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Через це компанія прагне оновити решту модельного ряду, аби всі пропозиції мали схожий впізнаваний стиль. Відомо, що автомобілі Neue Klasse відмовляться від гігантської решітки початку 2020-х років й матимуть натяк на класичне обличчя BMW, яке стало відомим завдяки таким моделям, як E30 3-series 1980-х років.

Однак, щодо 7-Series все не так однозначно. Автівка була представлена у 2022 році й, як стало відомо, незабаром буде оновлена. Очікується, що рестайлінговий варіант дебютує вже наступного року як модель 2027 модельного року. Проте, шпигунські знімки свідчать, що зміни будуть не дуже радикальними.

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Решітка радіатора отримала інакшу форму з більш горизонтальною орієнтацією. Седан має товстий камуфляж, але, схоже, дизайнери також прибрали тонкі денні ходові вогні поточної моделі. Також очікується, що згодом автівка отримає нові бампери та графіку оптики. Крім того, слід очікувати значного покращення системи допомоги третього рівня. Більше подробиць про новинку стане відомо згодом.