Шпионы заметили обновленный BMW 7-Series со стилем Neue Klasse

Как отмечает Carscoops, BMW 7-й серии в кузове G70 был одной из первых моделей бренда с чрезвычайно большой решеткой радиатора. Но в этом году BMW запускает первый из своих автомобилей Neue Klasse – внедорожник iX3.

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Поэтому компания стремится обновить остальной модельный ряд, чтобы все предложения имели похожий узнаваемый стиль. Известно, что автомобили Neue Klasse откажутся от гигантской решетки начала 2020-х годов и будут иметь намек на классическое лицо BMW, которое стало известным благодаря таким моделям, как E30 3-series 1980-х годов.

Однако, по 7-Series все не так однозначно. Автомобиль был представлен в 2022 году и, как стало известно, вскоре будет обновлен. Ожидается, что рестайлинговый вариант дебютирует уже в следующем году как модель 2027 модельного года. Однако, шпионские снимки свидетельствуют, что изменения будут не очень радикальными.

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Решетка радиатора получила иную форму с более горизонтальной ориентацией. Седан имеет толстый камуфляж, но, похоже, дизайнеры также убрали тонкие дневные ходовые огни текущей модели. Также ожидается, что впоследствии автомобиль получит новые бамперы и графику оптики. Кроме того, следует ожидать значительного улучшения системы помощи третьего уровня. Больше подробностей о новинке станет известно позже.