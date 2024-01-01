За показ среднего пальца украинца депортировали из Польши

Парень на BMW 12 раз существенно превышал скорость, за что набрал более сотни штрафных баллов. Десять таких ситуаций зафиксировали камеры контроля скорости. Об этом случае пишет Главное управление городской полиции управление городской полиции Познани.

"Кроме пренебрежительного отношения к действующим в нашем государстве нормам, во время фотосъемки на камеру водитель каждый раз делал оскорбительный жест, показывая средний палец", – отметил представитель полиции Лукаш Патерский.

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Чтобы еще больше досадить органам контроля, парень прибегал к таким жестам, проскакивая на превышенных скоростях относительно установленных 50 километров в час в населенных пунктах.

В общем водитель набрал 119 штрафных баллов. Однако приписать их было некому, потому что личность водителя была неизвестна. Когда терпению полицейских лопнуло терпение, они установили личность юноши за рулем BMW.

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Девятнадцатилетнего гражданина Украины доставили в отделение полиции, где он признался во всех инкриминируемых ему преступлениях. Водитель BMW не впервые нарушает закон. Выяснилось, что в прошлом году его уже штрафовали за два нарушения скорости и кражи в магазинах в Польше.

Вообще руки водителя должны управлять автомобилем, а не жестикулировать. Фото: полиция Познани

Собранный материал проанализировал командир пограничной стражи в Познани-Лавице. По данным полиции, командир выдал постановление, которое обязывало иностранца вернуться в Украину – депортация.

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"Из-за угрозы общественной безопасности и порядка также наложен 8-летний запрет на повторный въезд в Шенгенскую зону. По решению суда парня задержали и разместили под стражей в центре для иностранцев в Лешноволе до исполнения решения", – сказал Лукаш Патерский.

За совершенные правонарушения парню следует также уплатить штраф до 30 тыс. злотых. Он также лишен водительских прав.