За показ середнього пальця українця депортували з Польщі

Хлопець на BMW 12 разів суттєво перевищував швидкість, за що набрав понад сотню штрафних балів. Десять таких ситуацій зафіксували камери контролю швидкості. Про цей випадок пише Головне управління міської поліції Познані.

"Окрім зневажливого ставлення до чинних у нашій державі норм, під час фотозйомки на камеру водій кожного разу робив образливий жест, показуючи середній палець", – зазначив речник поліції Лукаш Патерський.

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Щоб ще більше дошкулити органам контролю, хлопець вдавався до таких жестів, проскакуючи на перевищених швидкостях відносно встановлених 50 кілометрів на годину в населених пунктах.

Загалом водій набрав 119 штрафних балів. Однак приписати їх було нікому, бо особа водія була невідома. Коли терпінню поліцейських увірвався терпець, вони встановили особу юнака за кермом BMW.

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Дев’ятнадцятирічного громадянина України доставили до відділку поліції, де він зізнався у всіх інкримінованих йому злочинах. Водій BMW не вперше порушує закон. З'ясувалося, що минулого року його вже штрафували за два порушення швидкості та крадіжки в магазинах у Польщі.

Взагалі руки водія мають керувати автомобілем, а не жестикулювати. Фото: поліція Познані

Зібраний матеріал проаналізував командир прикордонної варти в Познані-Лавиці. За даними поліції, командир видав постанову, яка зобов'язувала іноземця повернутися до України – депортація.

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"Через загрозу громадській безпеці та порядку також накладено 8-річну заборону на повторний в’їзд до Шенгенської зони. За рішенням суду хлопця затримали й розмістили під вартою центрі для іноземців у Лешноволі до виконання рішення", – сказав Лукаш Патерський.

За вчинені правопорушення хлопцеві слід також сплатити штраф до 30 тис. злотих. Він також позбавлений водійських прав.