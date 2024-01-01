BMW готовит рестайлинг для M5 в стиле Neue Klasse

Как сообщает Carscoops, шпионы заметили прототип обновленного BMW M5. Несмотря на то, что модель представили меньше года назад, автопроизводитель уже планирует предоставить ей новый язык дизайна, чтобы машина не выглядела устаревшей после введения стиля Neue Klasse.

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Даже несмотря на камуфляж все изменения сразу заметны, поскольку авто получило переднюю панель с короткой решеткой радиатора и новыми фарами. К ним присоединился и новый бампер с четким впускным отверстием по центу.

Профиль выглядит идентичным, однако, стоит также ожидать изменений в задней части. В частности, компания может обновить графику задних фонарей и несколько изменить диффузор. Ожидается, что в салоне модель получит Panoramic iDrive и операционную систему X, что были предварительно представлены на CES в начале этого года.

Это означает, что рестайлинговый M5 будет одной из первых автомобилей бренда с экраном под лобовым стеклом на всю ширину торпедо. В то же время ожидать кардинальных изменений в трансмиссии не стоит. Текущая модель имеет гибридную установку, включающую 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, батарею на 14,8 кВт-ч и восьмиступенчатую АКПП со встроенным электромотором.

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Общая мощность системы составляет 727 лошадиных сил и 999 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы седан смог достичь первой сотни за 3,4 секунды и максимальной скорости в 306 км/ч.