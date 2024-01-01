Новые модели BMW получат впечатляющий салон

BMW планирует революцию в дизайне интерьеров. Дизайнеры и инженеры компании разработали концепцию стиля, которая сочетает в себе 4 основных компонента: мультифункциональный руль, панорамный дисплей на всю ширину торпедо, центральный экран информационно-развлекательной системы и проекцию на лобовое стекло.

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Главный экран мультимедиа теперь будет иметь выразительную форму и матричную подсветку. Баварский автопроизводитель говорит, что система была изменена и имеет новую структуру меню для удобства водителя и пассажиров. Над ним размещен новый BMW Panoramic Vision.

Фактически, это сплошной вытянутый экран от стойки до стойки, выполняющий функцию хедз-ап дисплея. Он разделен на три секции и та, что размещена напротив глаз водителя, служит цифровой панелью приборов. Другие два раздела настраиваются с помощью виджетов в зависимости от собственных предпочтений.

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Они включают навигацию, погоду, настройки климата и другую полезную информацию. Также есть проекция на лобовое стекло, которая предоставляет данные о скорости и навигационные данные непосредственно в поле зрения водителя таким образом, чтобы ему не приходилось отвлекаться от вождения.

Ранее основной доступ к настройкам всех систем происходил через ручку на центральной консоли, однако теперь она исчезнет. Вместо нее, водитель будет полагаться на новый мультифункциональный руль, который будет служить основным физическим элементом управления. Он оснащен кнопками тактильной обратной связи с “хорошо подсвеченными, рельефными” поверхностями, благодаря которым их легко можно найти.

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Мультимедиа будет работать на новой операционной системе BMW Operating System X, которая является эволюцией текущей системы и основана на Android. Система будет иметь расширенные возможности обновления по воздуху. BMW также рассказала, каким образом водитель будет взаимодействовать с ней.

В частности входящий звонок телефона сначала вызывает графику на экране BMW Panoramic Vision. Тогда же появляется символ на соответствующей кнопке руля, который ранее не был видим. Он подсвечивается зеленым цветом, указывая на возможность принять звонок, нажав кнопку, или же его можно отклонить, проведя рукой по правой стороне руля.

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Кроме того, при использовании навигационной системы, оповещения о маршруте отображаются на 3D-проекционном дисплее. В то же время информация о направлении дороги и перекрестках отображается на дисплее Panoramic Vision, а полную карту можно отобразить на центральном экране.

Также автопроизводитель отметил, что операционная система X обеспечивает большую персонализацию, которая охватывает возможность загружать изображения для использования в качестве фона информационно-развлекательной системе.

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Планируется, что интеллектуальный персональный помощник BMW станет умнее благодаря использованию больших языковых моделей. Сначала усилия будут сосредоточены на навигации. Это улучшение позволит водителям говорить с помощником более привычно.