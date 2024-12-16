Новые дизельные BMW придется заправлять растительным топливом

BMW считает, что для достижения значительного сокращения выбросов CO2 в автомобильной промышленности нужен ряд различных технологий. Начиная с января все новые дизельные модели, которые компания строит в Германии, будут иметь полные баки гидроочищенного растительным топливом HVO 100.

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Как сообщают Carscoops и Electrek, немецкий автопроизводитель сотрудничает с финским производителем Neste над этой инициативой. Это топливо получают из различных отходов, таких как кулинарное масло и другого возобновляемого сырья. Его уже используют на заводах BMW в Мюнхене, Дингольфинге, Регенсбурге и Лейпциге, однако, пока в новые дизельные машины заливают только 5-8 литров в бак.

Сообщается, что этот вид топлива производит на 90% меньше выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла по сравнению с обычным ископаемым дизелем. В дополнение к тому, что он более экологически чистый, он имеет лучшее поведение при холодном запуске, чем обычный дизель. Топливо также доступно на многих заправочных станциях по всей Германии и BMW использует его в некоторых логистических грузовиках с марта 2023 года.

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BMW также заявила, что присоединилась к альянсу eFuel Alliance, большой группы интересов, которая представляет около 170 компаний по всему миру, стремящихся рассматривать eFuels как замену ископаемому топливу. Среди других компаний группы есть Suzuki, Mazda, Bosch, Siemens и Honeywell.