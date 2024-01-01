BMW выплатит 6 миллионов долларов из-за выбросов дизельных авто

Как сообщает Carscoops, компания BMW обязана выплатить компенсацию в размере 6 миллионов долларов выбранным владельцам моделей X5 xDrive35d 2009-2013 и 335d 2009-2011, поскольку они были оснащены устройствами для снижения выбросов, якобы разработанными для обмана в реальных тестах на загрязнение.

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Истцы обвиняют BMW в том, что их автомобили прошли официальные испытания на выбросы благодаря устройствам от Bosch, однако во время повседневной езды их выбросы значительно превышали норму. Баварский автопроизводитель отрицал обвинения, однако, вместо того, чтобы продолжать юридическое танго, решил договориться.

Теперь компания обязана выплатить 6 миллионов долларов, но, интересно, что наибольшую выгоду в этом деле получат юристы, которым достанется почти половина этой суммы - 1 998 000 долларов пойдут на оплату услуг адвокатов, а еще 1 миллион долларов направят на покрытие их расходов.

В то же время 18 первоначальных истцов заберут себе лишь по 5000 долларов каждый, что вместе составляет мизерные 90 000 долларов для тех, кто непосредственно участвует в деле. Остальная сумма будет распределена среди владельцев пострадавших моделей BMW X5 и 3-Series, которые приобрели или взяли в аренду свой автомобиль до 28 февраля 2024 года или раньше.

Эти владельцы и арендаторы должны подать претензию с подтверждающими документами до 18 декабря 2024 года. Выплаты будут осуществлены в 2025 году, но сумма, полученная каждым клиентом, будет отличаться в зависимости от того, сколько владельцев подадут претензии.

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Кроме того, денежные вознаграждения будут зависеть от продолжительности владения и/или аренды автомобиля. По открытым данным, около 127 000 моделей X5 xDrive35d и 335d были проданы с якобы нелегальным устройством от Bosch.