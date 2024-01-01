BMW виплатить 6 мільйонів доларів через викиди дизельних авто

Як повідомляє Carscoops, компанія BMW зобов’язана виплатити компенсацію в розмірі 6 мільйонів доларів вибраним власникам моделей X5 xDrive35d 2009-2013 і 335d 2009-2011, оскільки вони були оснащені пристроями для зниження викидів, нібито розробленими для обману в реальних тестах на забруднення.

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Позивачі звинувачують BMW у тому, що їх автомобілі пройшли офіційні випробування на викиди завдяки пристроям від Bosch, проте під час повсякденної їзди їх викиди значно перевищували норму. Баварський автовиробник заперечив звинувачення, однак, замість того, щоб продовжувати юридичне танго, вирішив домовитися.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

Тепер компанія зобов’язана виплатити 6 мільйонів доларів, але, цікаво, що найбільшу вигоду в цій справі отримають юристи, яким дістанеться майже половина цієї суми - 1 998 000 доларів підуть на оплату послуг адвокатів, а ще 1 мільйон доларів спрямують на покриття їх витрат.

Водночас 18 початкових позивачів заберуть собі лише по 5000 доларів кожен, що разом становить мізерні 90 000 доларів для тих, хто безпосередньо бере участь у справі. Решта суми буде розподілена серед власників постраждалих моделей BMW X5 і 3-Series, які придбали або взяли в оренду свій автомобіль до 28 лютого 2024 року або раніше.

Ці власники та орендарі повинні подати претензію з підтверджуючими документами до 18 грудня 2024 року. Виплати будуть здійснені у 2025 році, але сума, отримана кожним клієнтом, буде відрізнятися залежно від того, скільки власників подадуть претензії.

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Крім того, грошові винагороди залежатимуть від тривалості володіння та/або оренди автівкою. За відкритими даними, близько 127 000 моделей X5 xDrive35d і 335d були продані з нібито нелегальним пристроєм від Bosch.