Яким буде BMW 3 серії та чи буде він електричним

Із зображень видно збережені характерні нові решітки-нирки, що обертаються довкола передньої частини автомобіля та містять усі радари й камери, необхідні для полегшення роботи передових систем допомоги водієві наступного покоління (ADAS).

На тестовій моделі, пише utocar.co.uk, вгадуються звичайні світлодіодні фари, що замінили ультратонкі смуги прототипа. Риси передньої частини стали м’якшими завдяки нижньому бамперу на всю ширину.

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Задня частина отримала більш традиційний бампер, а круглі блоки стоп-сигналів на відміну від концепту замінені на значну світлодіодну панель. Втім, це можуть бути тимчасові елементи для тестової версії.

Звісно, камуфляж приховує деталі, видно фірмовий згин BMW Hofmeister перед C-стійкою, ймовірно, збережено панорамний дах концепту на всю довжину.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

Фото: сайт autocar.co.uk

BMW ще не підтвердив повні характеристики свого важливого нового електричного седана, але платформа Neue Klasse буде оснащена електричним обладнанням на 800 В, щоб дозволити йому йти в ногу з електромобілями з найшвидшою зарядкою в продажу, а батареї в підлозі будуть на 20% місткішими, ніж сьогоднішні пачки.

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Наступне покоління 3 серії буде продаватися як з чисто електричним двигуном, так і з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки BMW прагне підтримувати гнучку пропозицію силових агрегатів у своїй лінійці напередодні повністю електричний.

Фото: сайт autocar.co.uk

Все йде до того, що BMW доведеться продавати свої електромобілі з 2035 року лише у Великобританії та Європі. Однак конкуренція буде великою. Очікується, що універсал 3-ї серії Touring стане конкурентом для майбутніх електричних моделей Mercedes CLA Shooting Brake та Audi A4 E-tron Avant.

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BMW ще не вказала, коли представить наступну 3-ю серію, але новий iX3 прийде на початку 2025 року, тому тема седана може бути закритою для подробиць протягом року.