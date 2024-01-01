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Як би виглядала BMW E30 з дизайном Neue Klasse: фото

Незалежний дизайнер надав культовій BMW M3 E30 риси нової мови дизайну компанії. Цікаво, що найвпізнаваніші елементи зовнішності оригінальної моделі, такі як, наприклад, круглі фари та переважно прямі лінії кузова, були збережені.
Як би виглядала BMW E30 з дизайном Neue Klasse: фото
Данило Северенчук
logo4 листопада, 10:21
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BMW E30 M3 досі розглядається деякими ентузіастами як найкращий автомобіль M в історії. Саме тому, віртуальний художник Іном Лі, що є студентом Корейського національного університету мистецтв, створив цифрову візуалізацію оновленого M3 з дизайном Neue Klasse.

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Попри поєднання стилю 1980-х із дизайном 2025 року, авто виглядає справді чудово. Чотири круглі фари були збережені, хоча тепер вони включають світлодіодні ДХВ. Маленькі решітки радіатора також представлені на чорній передній панелі, як і в оригінального E30. Однак, авто надав бамперу набагато агресивніших рис, ніж в E30. Він включає широку нижню решітку радіатора та великі повітрозабірники.

Профіль авто виглядає ще цікавіше. Візуалізація дизайнера – це елегантний дводверний автомобіль із квадратними панелями та арками й тонкими стійками кузова. У задній частині помітний явний вплив серії Neue Klasse, з набором тонких світлодіодних задніх ліхтарів, які мають більш вигнутий вигляд, ніж ті, що були на останніх концептах BMW, включаючи седан 3-ї серії та позашляховик, схожий на X3.

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Лі не зупинився на купе й передбачив варіанти Touring і Convertible цього E30 M3, натхненного Neue Klasse. Обидва виконані з однаковою увагою до деталей. Існує навіть зухвала версія купе “Polizei”.


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