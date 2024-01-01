Як би виглядала BMW E30 з дизайном Neue Klasse: фото

BMW E30 M3 досі розглядається деякими ентузіастами як найкращий автомобіль M в історії. Саме тому, віртуальний художник Іном Лі, що є студентом Корейського національного університету мистецтв, створив цифрову візуалізацію оновленого M3 з дизайном Neue Klasse.

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Попри поєднання стилю 1980-х із дизайном 2025 року, авто виглядає справді чудово. Чотири круглі фари були збережені, хоча тепер вони включають світлодіодні ДХВ. Маленькі решітки радіатора також представлені на чорній передній панелі, як і в оригінального E30. Однак, авто надав бамперу набагато агресивніших рис, ніж в E30. Він включає широку нижню решітку радіатора та великі повітрозабірники.

Профіль авто виглядає ще цікавіше. Візуалізація дизайнера – це елегантний дводверний автомобіль із квадратними панелями та арками й тонкими стійками кузова. У задній частині помітний явний вплив серії Neue Klasse, з набором тонких світлодіодних задніх ліхтарів, які мають більш вигнутий вигляд, ніж ті, що були на останніх концептах BMW, включаючи седан 3-ї серії та позашляховик, схожий на X3.

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Лі не зупинився на купе й передбачив варіанти Touring і Convertible цього E30 M3, натхненного Neue Klasse. Обидва виконані з однаковою увагою до деталей. Існує навіть зухвала версія купе “Polizei”.



