Как бы выглядела BMW E30 с дизайном Neue Klasse: фото

BMW E30 M3 до сих пор рассматривается некоторыми энтузиастами как лучший автомобиль M в истории. Именно поэтому, виртуальный художник Ином Ли, являющийся студентом Корейского национального университета искусств, создал цифровую визуализацию обновленного M3 с дизайном Neue Klasse.

Читайте также: Все модели BMW с бензиновыми моторами будут иметь дизайн Neue Klasse

Несмотря на сочетание стиля 1980-х с дизайном 2025 года, авто выглядит действительно великолепно. Четыре круглые фары были сохранены, хотя теперь они включают светодиодные ДХО. Маленькие решетки радиатора также представлены на черной передней панели, как и у оригинального E30. Однако, авто придал бамперу гораздо более агрессивных черт, чем в E30. Он включает широкую нижнюю решетку радиатора и большие воздухозаборники.

Профиль авто выглядит еще интереснее. Визуализация дизайнера – это элегантный двухдверный автомобиль с квадратными панелями и арками и тонкими стойками кузова. В задней части заметно явное влияние серии Neue Klasse, с набором тонких светодиодных задних фонарей, которые имеют более изогнутый вид, чем те, что были на последних концептах BMW, включая седан 3-й серии и внедорожник, похожий на X3.

Также интересно: Спортбайки BMW обновили: что изменилось

Ли не остановился на купе и предусмотрел варианты Touring и Convertible этого E30 M3, вдохновленного Neue Klasse. Оба выполнены с одинаковым вниманием к деталям. Существует даже дерзкая версия купе “Polizei”.