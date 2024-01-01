Каким будет BMW 3 серии и будет ли он электрическим

Из изображений видно сохраненные характерные новые решетки-нырки, вращающиеся вокруг передней части автомобиля и содержащие все радары и камеры, необходимые для облегчения работы передовых систем помощи водителю следующего поколения (ADAS).

На тестовой модели, пишет utocar.co.uk, угадываются обычные светодиодные фары, заменившие ультратонкие полосы прототипа. Черты передней части стали более мягкими благодаря нижнему бамперу во всю ширину.

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Задняя часть получила более традиционный бампер, а круглые блоки стоп-сигналов в отличие от концепта заменены на внушительную светодиодную панель. Впрочем, это могут быть временные элементы для тестовой версии.

Конечно, камуфляж скрывает детали, виден фирменный сгиб BMW Hofmeister перед C-стойкой, вероятно, сохранена панорамная крыша концепта во всю длину.

Если авто долго стояло, аккумулятор мог разрядиться. Но это не значит, что его обязательно нужно заменить. С помощью зарядного устройства Bosch можно восстановить работоспособность автомобильного и многих других АКБ. Например тех, которые используются не по назначению, для освещения своих домов во время блэкаутов. Рекламная информация

Фото: сайт autocar.co.uk

BMW еще не подтвердил полные характеристики своего важного нового электрического седана, но платформа Neue Klasse будет оснащена электрическим оборудованием на 800 В, чтобы позволить ему идти в ногу с электромобилями с самой быстрой зарядкой в продаже, а батареи в полу будут на 20% более емкими, чем сегодняшние пачки.

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Следующее поколение 3 серии будет продаваться как с чисто электрическим двигателем, так и с двигателем внутреннего сгорания, поскольку BMW стремится поддерживать гибкое предложение силовых агрегатов в своей линейке в преддверии полностью электрический.

Фото: сайт autocar.co.uk

Все идет к тому, что BMW придется продавать свои электромобили с 2035 года только в Великобритании и Европе. Однако конкуренция будет большой. Ожидается, что универсал 3-й серии Touring станет конкурентом для будущих электрических моделей Mercedes CLA Shooting Brake и Audi A4 E-tron Avant.

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BMW еще не указала, когда представит следующую 3-ю серию, но новый iX3 придет в начале 2025 года, поэтому тема седана может быть закрыта для подробностей в течение года.