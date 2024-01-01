Лимитированный BMW Skytop раскупили еще до премьеры: как он выглядит

BMW не раскрыла стоимость модели, однако, очевидно, она была высокой. Автопроизводитель говорит, что сердцем автомобиля является 4,4-литровый V8 мощностью 625 “лошадей”, который благодаря родству с 8-ступенчатой АКПП Steptronic и полному приводу xDrive, позволяет родстеру разогнаться от 0 до 100 километров в час всего за 3,3 секунды.

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В качестве основы модели инженеры BMW использовали текущую 8-ю серию. Однако, как можно понять из красноречивого названия, автомобиль имеет изящный кузов с открытой крышей, который несколько напоминает targa.

Автомобиль имеет уникальную переднюю часть в форме акульего носа, плавные линии, которые тянутся от капота до багажника, скрытые дверные ручки и специально разработанные светодиодные фонари, которые являются одними из самых тонких, которые можно найти на любом серийном автомобиле.

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Салон родстера почти дублирует интерьер 8-й серии, за исключением вручную сшитой красновато-коричневой кожи, проекционного дисплея и звуковая система Bowers & Wilkins.