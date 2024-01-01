Водитель на границе лишился люксовой BMW 530d xDrive

На украинско-венгерской границе 23-летний гражданин Словакии выбрал для прохождения таможенного поста "Вилок" упрощенную схему пересечения.

На полосе "зеленый коридор" иностранец подал таможенникам документы на авто люкс-класса BMW 530d xDrive с регистрационными номерными знаками Словацкой Республики. Обычная процедура упрощенного контроля, на которую рассчитывал водитель, несколько усложнилась.

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Внимание таможенников привлекла доверенность на право пользования автомобилем, выданная нотариусом всего несколько дней назад. Учитывая результаты анализа рисков, Закарпатская таможня направила запрос в адрес указанного нотариуса для установления подлинности документов.

Фото: Закарпатская таможня

Таможенники ответу не удивились, поскольку в нем говорилось, что "в указанной нотариальной конторе данная доверенность не выдавалась". Подпись нотариуса была подделана, в реестре такой документ не значился.

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Таким образом, предоставив таможенному органу поддельные документы на перемещение автомобиля марки BMW 530d xDrive" 2020 г.в., водитель совершил нарушение по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

В отношении иностранца составлен протокол о нарушении таможенных правил. Автомобиль люкс-класса, стоимость которого превышает 1,2 млн. грн., изъят до решения суда.