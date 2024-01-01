В старом заброшенном доме нашли редкий BMW M5 E34

Как передает Carscoops, видео с заброшенной машиной появились на YouTube-каналах BigBankz и Silent Hills Explorations. BMW имеет немецкие номерные знаки на переднем бампере и грузинские на заднем, черную отделку кузова, а также белый кожаный салон.

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Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем S38, мощность от которого передается на задние колеса. О личности владельца известно немного. Вероятно, он был врачом. Соседи также утверждали авторам видео, что видели его последний раз в 2015 году.

Автомобиль производился с 1988 по 1995 годы. Интересно, что M5 E34 был доступен в США только в 1991-1993 модельных годах. Он был оснащен 3,5-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, который выдавал лишь 310 лошадиных сил.

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В то же время версия универсал (Touring), как и модель с модернизированным 3,8-литровым двигателем мощностью 340 "лошадок" были доступны исключительно в Европе из-за жестких норм по выбросам.