Укр
Ру

В старому покинутому будинку знайшли рідкісний BMW M5 E34

Класичний BMW M5 E34 нещодавно знайшли у покинутому котеджі вартістю 1,5 мільйона доларів. Схоже, що востаннє автомобіль виїздив на дороги ще у 2008 році.
Ентузіасти знайшли BMW M5 E34 у покинутому будинку: відео - Auto24

ФОТО: Колаж Carscoops|

Хто саме був власником цього авто наразі достеменно невідомо

Данило Северенчук
logo9 жовтня, 10:15
logo0
logo0 хв

Як передає Carscoops, відео з занедбаною автівкою з’явились на YouTube-каналах BigBankz і Silent Hills Explorations. BMW має німецькі номерні знаки на передньому бампері та грузинські на задньому, чорну обробку кузова, а також білий шкіряний салон.

Читайте також: У США не дуже купують BMW XM

Автомобіль оснащений рядним шестициліндровим двигуном S38, потужність від якого передається на задні колеса. Про особу власника відомо небагато. Ймовірно, він був лікарем. Сусіди також стверджували авторам відео, що бачили його востаннє у 2015 році.

Автомобіль вироблявся з 1988 по 1995 роки. Цікаво, що M5 E34 був доступний у США лише 1991-1993 модельних роках. Він був оснащений 3,5-літровим рядним шестициліндровим двигуном, який видавав лише 310 кінських сил.

Також цікаво: Що відомо про новий BMW X5

Водночас версія універсал (Touring), як і модель з модернізованим 3,8-літровим двигуном потужністю 340 «конячок» були доступні виключно в Європі через жорсткі норми щодо викидів.

#Новини #Автофанати #BMW #Фото #Відео