В старому покинутому будинку знайшли рідкісний BMW M5 E34

Як передає Carscoops, відео з занедбаною автівкою з’явились на YouTube-каналах BigBankz і Silent Hills Explorations. BMW має німецькі номерні знаки на передньому бампері та грузинські на задньому, чорну обробку кузова, а також білий шкіряний салон.

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Автомобіль оснащений рядним шестициліндровим двигуном S38, потужність від якого передається на задні колеса. Про особу власника відомо небагато. Ймовірно, він був лікарем. Сусіди також стверджували авторам відео, що бачили його востаннє у 2015 році.

Автомобіль вироблявся з 1988 по 1995 роки. Цікаво, що M5 E34 був доступний у США лише 1991-1993 модельних роках. Він був оснащений 3,5-літровим рядним шестициліндровим двигуном, який видавав лише 310 кінських сил.

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Водночас версія універсал (Touring), як і модель з модернізованим 3,8-літровим двигуном потужністю 340 «конячок» були доступні виключно в Європі через жорсткі норми щодо викидів.