Водій на кордоні позбувся люксової BMW 530d xDrive

На українсько-угорському кордоні 23-річний громадянин Словаччини обрав для проходження митного посту "Вилок" спрощену схему перетину.

На смузі "зелений коридор" іноземець подав митникам документи на авто люкс-класу BMW 530d xDrive з реєстраційними номерними знаками Словацької Республіки. Звичайна процедура спрощеного контролю, на яку розраховував водій, дещо ускладнилась.

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Увагу митників привернуло доручення на право користування автомобілем, видане нотаріусом всього кілька днів тому. Враховуючи результати аналізу ризиків, Закарпатська митниця надіслала запит на адресу зазначеного нотаріуса для встановлення автентичності документів.

Фото: Закарпатська митниця

Митники відповіді не здивувалися, оскільки в ній йшлося, що "у вказаній нотаріальній конторі дане доручення не видавалося". Підпис нотаріуса був підроблений, в реєстрі такий документ не значився.

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Таким чином, надавши митному органу підроблені документи на переміщення автомобіля марки BMW 530d xDrive» 2020 р.в., водій вчинив порушення за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Відносно іноземця складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль люкс-класу, вартість якого перевищує 1,2 млн. грн., вилучено до рішення суду.