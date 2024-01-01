Лімітований BMW Skytop розкупили ще до прем’єри: як він виглядає

BMW не розкрила вартість моделі, проте, очевидно, вона була високою. Автовиробник каже, що серцем автомобіля є 4,4-літровий V8 потужністю 625 “коней”, який завдяки спорідненості з 8-ступеневою АКПП Steptronic і повному приводу xDrive, дозволяє родстеру розігнатись від 0 до 100 кілометрів на годину всього за 3,3 секунди.

Читайте також: BMW M3 наступного покоління матиме рядну "шістку"

В якості основи моделі інженери BMW використали поточну 8-му серію. Однак, як можна зрозуміти з красномовної назви, автівка має витончений кузов з відкритим дахом, який дещо нагадує targa.

Автівка має унікальну передню частину у формі акулячого носа, плавні ліній, які тягнуться від капота до багажника, приховані дверні ручок та спеціально розроблені світлодіодні ліхтарі, які є одними з найтонших, які можна знайти на будь-якому серійному автомобілі.

Також цікаво: Водій на кордоні позбувся люксової BMW 530d xDrive

Салон родстера майже дублює інтер’єр 8-ї серії, за винятком вручну зшитої червонувато-коричневої шкіри, проєкційного дисплею і звукова система Bowers & Wilkins.