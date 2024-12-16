Нові дизельні BMW доведеться заправляти рослинним паливом

BMW вважає, що для досягнення значного скорочення викидів CO2 в автомобільній промисловості потрібна низка різних технологій. Починаючи з січня всі нові дизельні моделі, які компанія будує в Німеччині, матимуть повні баки гідроочищеного рослинним паливом HVO 100.

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Як повідомляють Carscoops та Electrek, німецький автовиробник співпрацює з фінським виробником Neste над цією ініціативою. Це паливо отримують з різних відходів, таких як кулінарна олія та іншої відновлюваної сировини. Його вже використовують на заводах BMW у Мюнхені, Дінгольфінгу, Регенсбурзі та Лейпцигу, однак, наразі в нові дизельні автівки заливають лише 5-8 літрів у бак.

Повідомляється, що цей вид палива виробляє на 90% менше викидів парникових газів протягом життєвого циклу порівняно зі звичайним викопним дизелем. На додаток до того, що він більш екологічно чистий, він має кращу поведінку при холодному запуску, ніж звичайний дизель. Паливо також доступне на багатьох заправних станціях по всій Німеччині й BMW використовує його в деяких логістичних вантажівках з березня 2023 року.

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BMW також заявила, що приєдналася до альянсу eFuel Alliance, великої групи інтересів, яка представляє близько 170 компаній по всьому світу, які прагнуть розглядати eFuels як заміну викопному паливу. Серед інших компаній групи є Suzuki, Mazda, Bosch, Siemens і Honeywell.