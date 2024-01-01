Нові моделі BMW отримають вражаючий салон

BMW планує революцію в дизайні інтер’єрів. Дизайнери та інженери компанії розробили концепцію стилю, яка поєднує в собі 4 основні компоненти: мультифункціональне кермо, панорамний дисплей на всю ширину торпедо, центральний екран інформаційно-розважальної системи та проєкцію на лобове скло.

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Головний екран мультимедіа тепер матиме виразну форму й матричне підсвічування. Баварський автовиробник каже, що система була змінена й має нову структуру меню для зручності водія і пасажирів. Над ним розміщено новий BMW Panoramic Vision.

Фактично, це суцільний витягнутий екран від стійки до стійки, що виконує функцію хедз-ап дисплея. Він поділений на три секції й та, що розміщена навпроти очей водія, слугує цифровою панеллю приладів. Інші два розділи налаштовуються за допомогою віджетів залежно від власних вподобань.

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Вони включають навігацію, погоду, налаштування клімату та іншу корисну інформацію. Також є проєкція на лобове скло, яка надає дані про швидкість та навігаційні дані безпосередньо в полі зору водія таким чином, щоб йому не доводилось відволікатись від водіння.

Раніше основний доступ до налаштувань усіх систем відбувався через ручку на центральній консолі, однак тепер вона зникне. Замість неї, водій покладатиметься на нове мультифункціональне кермо, яке слугуватиме основним фізичним елементом керування. Воно оснащене кнопками тактильного зворотного зв’язку з “добре підсвіченими, рельєфними” поверхнями, завдяки яким їх легко можна знайти.

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Мультимедіа працюватиме на новій операційній системі BMW Operating System X, яка є еволюцією поточної системи й заснована на Android. Система матиме розширені можливості оновлення по повітрю. BMW також розповіла, яким чином водій взаємодіятиме з нею.

Зокрема вхідний дзвінок телефону спочатку викликає графіку на екрані BMW Panoramic Vision. Тоді ж з’являється символ на відповідній кнопці керма, який раніше не був видимий. Він підсвічується зеленим кольором, вказуючи на можливість прийняти дзвінок, натиснувши кнопку, або ж його можна відхилити, провівши рукою по правій стороні керма.

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Крім того, під час використання навігаційної системи, сповіщення щодо маршруту відображаються на 3D-проєкційному дисплеї. Водночас інформація про напрям дороги та перехрестя відображається на дисплеї Panoramic Vision, а повну карту можна відобразити на центральному екрані.

Також автовиробник зазначив, що операційна система X забезпечує більшу персоналізацію, яка охоплює можливість завантажувати зображення для використання в якості фону інформаційно-розважальній системі.

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Планується, що інтелектуальний персональний помічник BMW стане розумнішим завдяки використанню великих мовних моделей. Спершу зусилля будуть зосереджені на навігації. Це покращення дозволить водіям говорити з помічником більш звично.