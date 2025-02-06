Кованые колесные диски BMW M продаются по цене нового авто

Как сообщает Carscoops, сначала этот набор дисков дебютировал в Европе в конце 2023 года, как опция из пакета M Perfomance. Теперь компания предложила их в США. Диски имеют размер 19 дюймов впереди и 20 дюймов на задней оси.

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Что касается дизайна, диски действительно придают особый шарм новым M2, M3 и M4. В общем, они стоят 6696 долларов, что не является чрезвычайно заоблачной ценой для такого легкого комплекта, однако, для их установки нужны специальные втулки (так называемые “проставки”).

Как отмечает BMW Blog, комплект таких втулок обойдется владельцам в 11 037 долларов. Если покупатели также хотят, чтобы установку колес выполнили мастера дилерского центра, им придется доплатить более 2000 долларов за выполнение работ и специальный динамометрический ключ.

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По данным Road & Track, BMW USA пока имеет в наличии только семь комплектов этих колес. Однако, если спрос на них будет высоким, компания закажет новые из Германии.