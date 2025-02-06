Ковані колісні диски BMW M продаються за ціною нового авто

Як повідомляє Carscoops, спершу цей набір дисків дебютував у Європі наприкінці 2023 року, як опція з пакету M Perfomance. Тепер компанія запропонувала їх у США. Диски мають розмір 19 дюймів попереду та 20 дюймів на задній осі.

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Що стосується дизайну, диски справді надають особливого шарму новим M2, M3 та M4. Загалом, вони коштують 6696 доларів, що не є надзвичайно захмарною ціною для такого легкого комплекту, проте, для їх встановлення потрібні спеціальні втулки (так звані “проставки”).

Як зазначає BMW Blog, комплект таких втулок обійдеться власникам в 11 037 доларів. Якщо покупці також хочуть, аби встановлення коліс виконали майстри дилерського центру, їм доведеться доплатити понад 2000 доларів за виконання робіт та спеціальний динамометричний ключ.

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За даними Road & Track, BMW USA наразі має в наявності лише сім комплектів цих коліс. Однак, якщо попит на них буде високим, компанія замовить нові з Німеччини.