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Ковані колісні диски BMW M продаються за ціною нового авто

Нові ковані колісні диски з центральною гайкою 963M обійдуться власникам нових M2, M3 та M4 у США досить дорого, оскільки для їх встановлення дилем потрібні спеціальні інструменти, зокрема динамометричний ключ з максимальним зусиллям в 999 Нм. В результаті комплект дисків обходиться покупцям майже у 20 000 доларів.
Нові диски BMW M коштують як деякі автомобілів - Auto24

ФОТО: BMW |

Нові колісні диски BMW 963M

Данило Северенчук
logo11 лютого, 12:50
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Як повідомляє Carscoops, спершу цей набір дисків дебютував у Європі наприкінці 2023 року, як опція з пакету M Perfomance. Тепер компанія запропонувала їх у США. Диски мають розмір 19 дюймів попереду та 20 дюймів на задній осі.

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Що стосується дизайну, диски справді надають особливого шарму новим M2, M3 та M4. Загалом, вони коштують 6696 доларів, що не є надзвичайно захмарною ціною для такого легкого комплекту, проте, для їх встановлення потрібні спеціальні втулки (так звані “проставки”).

Як зазначає BMW Blog, комплект таких втулок обійдеться власникам в 11 037 доларів. Якщо покупці також хочуть, аби встановлення коліс виконали майстри дилерського центру, їм доведеться доплатити понад 2000 доларів за виконання робіт та спеціальний динамометричний ключ.

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За даними Road & Track, BMW USA наразі має в наявності лише сім комплектів цих коліс. Однак, якщо попит на них буде високим, компанія замовить нові з Німеччини.

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