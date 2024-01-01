BMW готує рестайлінг для M5 у стилі Neue Klasse

Як повідомляє Carscoops, шпигуни помітили прототип оновленого BMW M5. Попри те, що модель представили менше ніж рік тому, автовиробник вже планує надати їй нову мову дизайну, аби автівка не виглядала застарілою після запровадження стилю Neue Klasse.

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Навіть попри камуфляж усі зміни одразу помітні, оскільки авто отримало передню панель з короткою решіткою радіатора та новими фарами. До них приєднався й новий бампер з чітким впускним отвором по центу.

Профіль виглядає ідентичним, проте, варто також очікувати змін в задній частині. Зокрема, компанія може оновити графіку задніх ліхтарів та дещо змінити дифузор. Очікується, що в салоні модель отримає Panoramic iDrive та операційну систему X, що були попередньо представлені на CES на початку цього року.

Це означає, що рестайлінговий M5 буде однією з перших автівок бренду з екраном під лобовим склом на всю ширину торпедо. Водночас очікувати кардинальних змін в трансмісії не варто. Поточна модель має гібридну установку, що включає 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, батарею на 14,8 кВт-год і восьмиступеневу АКПП з вбудованим електромотором.

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Загальна потужність системи становить 727 кінських сил й 999 Нм крутного моменту, чого достатньо, аби седан зміг досягнути першої сотні за 3,4 секунди та максимальної швидкості в 306 км/год.