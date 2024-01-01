BMW тестирует новый iX3 Neue Klasse 2026 года: что о нем известно

Модель была предварительно представлена в прошлом году в качестве концепции Neue Klasse Vision X. Серийный BMW iX3 второго поколения станет первым представителем линейки Neue Klasse и будет построен на платформе Gen6, что обеспечит лучший запас хода.

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Autocar отмечает, что iX3 будет представлен позже в этом году и запущен в производство в 2026 году. Кроссовер будет конкурировать с Audi Q6 E-tron, Polestar 3 и будущим электрическим Mercedes-Benz GLC. Впоследствии ожидается дебют электрического седана 3-й серии.

В настоящее время BMW iX3 проходит финальные предсерийные испытания в Южной Африке. Компания еще не раскрыла дату официальной презентации новинки, однако, вероятно, она состоится в рамках Мюнхенского автосалона.

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Что касается новой платформы Gen6, конкретных технических характеристик пока что не раскрыто. Ранее автопроизводитель подтвердил, что она имеет 800-вольтовую архитектуру и будет вмещать на 20% более энергоемкие батареи. Архитектура также поддерживает новые электромоторы. Вероятно, новый iX3 будет предлагаться в вариантах с моно- и полным приводом.