Умельцы создали грузовой BMW M3: как он выглядит

BMW M3 Touring предназначен для тех, кто хочет практичности без ущерба для производительности, однако британец Вейди Эванс решил, что нуждается в машине, которая сочетала бы функциональность “рабочей лошадки” с атмосферой спортивного автомобиля.

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Как сообщает Carscoops, результатом работы мастеров компании Mohawk Customs, которой руководит сам Эванс, стал фургон с внешностью M3 E91. Модификация автомобиля заключалась в кардинальном изменении внешнего вида. Основной для тюнинга стал BMW 320d Touring.

Сообщается, что состояние автомобиля было близко к металлолому, поскольку предыдущий владелец не очень ухаживал за ее состоянием. Запустить двигатель было очень трудно, поскольку электронный блок управления имел признаки коррозии. Несмотря на все сложности, Эванс решил “Почему бы не превратить авто в панельный фургон, вдохновленный M3?”

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Мастера сняли задние двери и соединили элементы кузова металлическими пластинами, фактически, превратив 320d Touring в трехдверный универсал с грузовым отсеком. После этого они установили широкий обвес от M3 E92 и легкосплавные диски. Напоследок изготовили уникальные фары, соединившие элементы от рестайлинговой и дорестайлинговой модели.

Уникальная модель сохранила 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель от 320d, однако его настроили на мощность в 250 л.с. благодаря обновленному турбонаддуву и новому ECU. По словам автора проекту, этого более чем достаточно для коммерческого автомобиля, а низкое потребление топлива дизельного двигателя делает его достаточно дешевым в эксплуатации благодаря его эффективности.