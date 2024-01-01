Maserati MC20 установил новый уникальный рекорд скорости без водителя

Как сообщает Motor1, рекорд был побит на взлетно-посадочной полосе длиной 4,5 километра в Космическом центре Кеннеди (KSC). Это уже второй раз, когда этот автомобиль устанавливает рекорд скорости. В прошлый раз он разогнался до 310 км/ч.

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Программа спонсировалась научно-техническим университетом Италии Politecnico di Milano и Indy Autonomous Challenge. MC20 использовал программное обеспечение от команды PoliMOVE-MSU, которая является частью отдела производительности AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous of Politecnico di Milano).

Видео, снятое во время испытания, показывает, как Maserati безупречно набирает рекордную скорость. Однако, возникает следующий вопрос: зачем тратить время, чтобы заставить автономный автомобиль ехать так быстро, когда системы автономного вождения 3, 4 и 5 уровней сегодня относительно редки? Ответ прост – испытания нужны для обучения и оптимизации системы.

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“Эти мировые рекорды скорости - это гораздо больше, чем просто демонстрация технологий будущего; мы продвигаем программное обеспечение драйверов искусственного интеллекта и аппаратное обеспечение робототехники к абсолютному превосходству”, – сказал Пол Митчелл, генеральный директор Indy Autonomous Challenge (IAC).

Научный руководитель проекта и директор Департамента электроники, информации и биоинженерии Политехнического университета Милана, профессор Серджио Маттео Саварези, сказал: “Цель высокоскоростных тестов - оценить поведение робо-водителей в экстремальных условиях. Тест, который проводится в контролируемой среде без участия человека-водителя, оценивает стабильность, надежность и время реакции ИИ, что в конечном итоге повышает безопасность в ситуациях городской мобильности на низкой скорости”.

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Можно считать, что этот вид тестирования подобен тому, как технологии из автоспорта иногда попадают в серийные повседневные автомобили со временем. Возможно, пока никто не использует автопилот на такой скорости, однако, это вовсе не означает, что в будущем это не изменится.