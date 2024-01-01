Maserati MC20 встановив новий унікальний рекорд швидкості без водія

Як повідомляє Motor1, рекорд було побито на злітно-посадковій смузі довжиною 4,5 кілометри в Космічному центрі Кеннеді (KSC). Це вже другий раз, коли цей автомобіль встановлює рекорд швидкості. Минулого разу він розігнався до 310 км/год.

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Програма спонсорувалась науково-технічним університетом Італії Politecnico di Milano та Indy Autonomous Challenge. MC20 використовував програмне забезпечення від команди PoliMOVE-MSU, яка є частиною відділу продуктивності AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous of Politecnico di Milano).

Відео, зняте під час випробування, показує, як Maserati бездоганно набирає рекордну швидкість. Проте, виникає наступне питання: навіщо витрачати час, щоб змусити автономний автомобіль їхати так швидко, коли системи автономного водіння 3, 4 і 5 рівнів сьогодні відносно рідкісні? Відповідь проста – випробування потрібні для навчання та оптимізації системи.

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“Ці світові рекорди швидкості — це набагато більше, ніж просто демонстрація технологій майбутнього; ми просуваємо програмне забезпечення драйверів штучного інтелекту та апаратне забезпечення робототехніки до абсолютної переваги”, – сказав Пол Мітчелл, генеральний директор Indy Autonomous Challenge (IAC).

Науковий керівник проекту та директор Департаменту електроніки, інформації та біоінженерії Політехнічного університету Мілана, професор Серджіо Маттео Саварезі, сказав: “Мета високошвидкісних тестів — оцінити поведінку робо-водіїв в екстремальних умовах. Тест, який проводиться в контрольованому середовищі без участі людини-водія, оцінює стабільність, надійність і час реакції ШІ, що в кінцевому підсумку підвищує безпеку в ситуаціях міської мобільності на низькій швидкості”.

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Можна вважати, що цей вид тестування подібний до того, як технології з автоспорту іноді потрапляють в серійні повсякденні автомобілі з часом. Можливо, наразі ніхто не використовує автопілот на такій швидкості, проте, це зовсім не означає, що в майбутньому це не зміниться.