Перший літаючий електромобіль навчився стрибати: відео

Як зазначає Electrek, очільник компанії Alef Aeronautics Джим Духовні зазначив, що їхньою метою є “довести людству, що новий тип транспортних засобів можливий”. Повідомляється, що фірма веде розробку літаючих автомобілів вже майже десять років.

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Перший прототип був продемонстрований у 2017 році Тіму Дрейперу – одному з головних інвесторів Tesla та SpaceX. Після цього його компанія Draper Associates підтримала Alef Aeronautics на суму в 3 мільйонами доларів. У 2022 році прототип був продемонстрований публічно під назвою Model A.

Зазначається, що він може проїхати до 354 км, або пролетіти до 177 кілометрів на одному заряді. Через рік Model A отримав спеціальний сертифікат льотної придатності від Федерального авіаційного управління США. Тоді ж компанія почала приймати перші попередні замовлення на серійну модель.

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Цього тижня Alef Aeronautics презентувала “надлегку версію” свого літаючого авто. Він також відрізняється тим, що має вертикальний зліт, тоді як подібні наявні проєкти у світі потребували спеціальної злітно-посадкової смуги. Крім того, в окремому відео також продемонстровано, як електромобіль їздить по бездоріжжю.

Ймовірно, це зроблено для того, аби довести, що літаюча модель все ще не втрачає потенціал для застосування його як звичайного автомобіля. Alef Aeronautics вже отримала 3300 попередніх замовлень на свою модель.

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Бренд уклав угоди про масове виробництво з PUCARA Aero та MYC, які постачають запчастини авіаційного класу таким гігантам галузі, як Boeing та Airbus. Очікується, що ціни на “літаючий електромобіль” стартуватимуть приблизно від 300 000 доларів.