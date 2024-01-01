Електроекскаватор Volvo може копати всю зміну без підзарядки батареї

Передова технологія землекопів нового покоління EC230 дає клієнтам подвійну кількість годин роботи відносно його попередника. Про це з описом окремих особливостей нової машини розповідає на своєму сайті Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Окрім цього, такий потенціал довгострокової роботи 23-тонного екскаватора на одному заряді значно випереджає аналогічні машини інших виробників. Подовжений час роботи 7-8 годин на одному заряді літій-іонної батареї 600 В і місткістю 450 кВт-год допоки не кожному землекопу такого класу під силу.

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Машину для важких умов експлуатації з нульовим рівнем викидів вперше покажуть на виставці Bauma 2025. Це буде світова прем’єра. До речі, як йдеться в ще одному повідомленні Volvo CE, на цьому форумі буде представлена ексклюзивна повністю електрична лінійка транспортної та спеціальної техніки бренду.

Машина середнього розміру стане спадкоємницею легендарної дизельної моделі, що заслужила визнання на будівельних майданчиках по всьому світу. Вона відмінно себе зарекомендувала у виконанні як середніх, так і важких завдань на будівництві, демонтажі та промисловому транспортуванні (переміщенні) матеріалів.

"Наше перше покоління EC230 Electric надало цінну інформацію клієнтам і відгуки ринку, які зіграли ключову роль у формуванні розробки цієї моделі нового покоління. Завдяки покращеному часу роботи, передовим технологіям і розширеним можливостям новий і вдосконалений EC230 Electric базується на своїй міцній спадщині, щоб забезпечити ще більші переваги як клієнтам, так і операторам", – зазначив керівник відділу управління продуктами екскаваторів Volvo CE Курт Делеу.

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Максимальна потужність двигуна 160 кВт забезпечує продуктивність, еквівалентну дизельним екскаваторам, а можливості швидкого заряджання дозволяють акумулятору досягти 80% всього за 1 годину за допомогою зарядного пристрою на 250 кВт.

ККД гідравліки також покращено на 10%, є бортове зважування. Інтелектуальна електрогідравлічна система забезпечує більш плавні та точні рухи стріли, ковша та іншого навісного обладнання.

Робоче місце оператора тепер в оновленій кабіні буде більш комфортним – тут краща ергономіка, більше простору, гарний огляд на 360°.

Перше покоління EC230 Electric деякий час буде існувати разом з оновленою моделлю, причому поточна версія підходить клієнтам для легких і середніх навантажень, таких як утилізація відходів, перероблення та загальне будівництво.

Фото: Volvo CE