Электроэкскаватор Volvo может копать всю смену без подзарядки батареи

Передовая технология землекопов нового поколения EC230 дает клиентам двойное количество часов работы относительно его предшественника. Об этом с описанием отдельных особенностей новой машины рассказывает на своем сайте Volvo Construction Equipment (Volvo CE).

Кроме этого, такой потенциал долгосрочной работы 23-тонного экскаватора на одном заряде значительно опережает аналогичные машины других производителей. Удлиненное время работы 7-8 часов на одном заряде литий-ионной батареи 600 В и емкостью 450 кВт-ч пока не каждому землекопу такого класса под силу.

Читайте также Volvo CE запускает полностью обновленную линейку шарнирных самосвалов

Машину для тяжелых условий эксплуатации с нулевым уровнем выбросов впервые покажут на выставке Bauma 2025. Это будет мировая премьера. Кстати, как говорится в еще одном сообщении Volvo CE, на этом форуме будет представлена эксклюзивная полностью электрическая линейка транспортной и специальной техники бренда.

Машина среднего размера станет наследницей легендарной дизельной модели, заслужившей признание на строительных площадках по всему миру. Она отлично себя зарекомендовала в выполнении как средних, так и тяжелых задач на строительстве, демонтаже и промышленной транспортировке (перемещении) материалов.

"Наше первое поколение EC230 Electric предоставило ценную информацию клиентам и отзывы рынка, которые сыграли ключевую роль в формировании разработки этой модели нового поколения. Благодаря улучшенному времени работы, передовым технологиям и расширенным возможностям новый и усовершенствованный EC230 Electric базируется на своем прочном наследии, чтобы обеспечить еще большие преимущества как клиентам, так и операторам", – отметил руководитель отдела управления продуктами экскаваторов Volvo CE Курт Делеу.

Читайте также Полностью электрический экскаватор Volvo поступит в продажу в 2024 году

Максимальная мощность двигателя 160 кВт обеспечивает производительность, эквивалентную дизельным экскаваторам, а возможности быстрой зарядки позволяют аккумулятору достичь 80% всего за 1 час с помощью зарядного устройства на 250 кВт.

КПД гидравлики также улучшено на 10%, есть бортовое взвешивание. Интеллектуальная электрогидравлическая система обеспечивает более плавные и точные движения стрелы, ковша и другого навесного оборудования.

Рабочее место оператора теперь в обновленной кабине будет более комфортным – здесь лучшая эргономика, больше пространства, хороший обзор на 360°.

Первое поколение EC230 Electric некоторое время будет существовать вместе с обновленной моделью, причем текущая версия подходит клиентам для легких и средних нагрузок, таких как утилизация отходов, переработка и общее строительство.

Фото: Volvo CE