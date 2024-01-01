Volvo CE запускает полностью обновленную линейку шарнирных самосвалов

Команда разработчиков производителя январь завершает отчетом о самом масштабном обновлении продуктового портфолио Volvo CE за последние десятилетия.

Теперь линейка сочлененных самосвалов в размерных группах варьируется от A25 до A60: абсолютная новая модель A50 расширяет возможности клиентов в требовательном сегменте грузовых автомобилей.

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На этом основании компания объявила о запуске новой линейки сочлененных самосвалов мирового класса, которые планируется поэтапно выводить на мировые рынки в течение 2025 года. Отмечается, что обновление Volvo CE представляет собой полную переработку нынешней и всемирно признанной линейки сочлененных самосвалов.

Обещанный технологический рывок достигнут благодаря таким ключевым инновациям, как новая электронная система и трансмиссия собственной разработки. Это обеспечивает повышение эффективности использования топлива до 15% в зависимости от модели и промышленного применения.

Кроме того, новый современный дизайн машин был сконструирован таким образом, чтобы со временем адаптироваться к будущим трансмиссии.

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Основной особенностью этого запуска является совершенно новая модель A50, которая расширяет возможности клиентов. Она разрабатывалась для снижения общей стоимости владения как ответ на вызовы настоящего и завтрашнего дня на самых сложных рабочих площадках, особенно в сочетании с новаторскими цифровыми решениями Volvo CE, такими как Haul Assist со встроенным взвешиванием.

Фото: Volvo CE