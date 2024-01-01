Volvo CE запускає повністю оновлену лінійку шарнірних самоскидів

Команда розробників виробника січень завершує звітом про наймасштабніше оновлення продуктового портфоліо Volvo CE за останні десятиліття.

Тепер лінійка зчленованих самоскидів у розмірних групах варіюється від A25 до A60: абсолютна нова модель A50 розширює можливості клієнтів у вимогливому сегменті вантажних автомобілів.

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На цій підставі компанія оголосила про запуск нової лінійки зчленованих самоскидів світового класу, які планується поетапно виводити на світові ринки протягом 2025 року. Зазначається, що оновлення Volvo CE являє собою повну переробку теперішньої та всесвітньо визнаної лінійки зчленованих самоскидів.

Обіцяний технологічний ривок досягнено завдяки таким ключовим інноваціям, як нова електронна система та трансмісія власної розробки. Це забезпечує підвищення ефективності використання палива до 15% залежно від моделі та промислового застосування.

Крім того, новий найсучасніший дизайн машин було сконструйовано таким чином, щоб з часом адаптуватися до майбутніх трансмісії.

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Основною особливістю цього запуску є абсолютно нова модель A50, яка розширює можливості клієнтів. Вона розроблялася для зниження загальної вартості володіння як відповідь на виклики сьогодення та завтрашнього дня на найскладніших робочих майданчиках, особливо в поєднанні з новаторськими цифровими рішеннями Volvo CE, такими як Haul Assist із вбудованим зважуванням.

Фото: Volvo CE