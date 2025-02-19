Первый летающий электромобиль научился прыгать: видео

Как отмечает Electrek, глава компании Alef Aeronautics Джим Духовни отметил, что их целью является “доказать человечеству, что новый тип транспортных средств возможен”. Сообщается, что фирма ведет разработку летающих автомобилей уже почти десять лет.

Читайте также: LimoJet: самолет за 5 миллионов долларов, который не летает

Первый прототип был продемонстрирован в 2017 году Тиму Дрейперу – одному из главных инвесторов Tesla и SpaceX. После этого его компания Draper Associates поддержала Alef Aeronautics на сумму в 3 миллионами долларов. В 2022 году прототип был продемонстрирован публично под названием Model A.

Отмечается, что он может проехать до 354 км, или пролететь до 177 километров на одном заряде. Через год Model A получил специальный сертификат летной годности от Федерального авиационного управления США. Тогда же компания начала принимать первые предварительные заказы на серийную модель.

Также интересно: BYD планирует устанавливать автопилот в бюджетные модели

На этой неделе Alef Aeronautics представила “сверхлегкую версию” своего летающего авто. Он также отличается тем, что имеет вертикальный взлет, тогда как подобные имеющиеся проекты в мире требовали специальной взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в отдельном видео также продемонстрировано, как электромобиль ездит по бездорожью.

Вероятно, это сделано для того, чтобы доказать, что летающая модель все еще не теряет потенциал для применения его как обычного автомобиля. Alef Aeronautics уже получила 3300 предварительных заказов на свою модель.

Читайте также: Электроэкскаватор Volvo может копать всю смену без подзарядки

Бренд заключил соглашения о массовом производстве с PUCARA Aero и MYC, которые поставляют запчасти авиационного класса таким гигантам отрасли, как Boeing и Airbus. Ожидается, что цены на “летающий электромобиль” будут стартовать примерно от 300 000 долларов.