Що відомо про рекордний Renault Filante

Проєктанти не приховують мету його розробки – встановлення рекорду споживання та автономності шляхом максимізації електричної ефективності. Як пише Аutomobile-propre, ставка зроблена на батарею на 87 кВт-год, еквівалентну Renault Scénic E-Tech.

Для одномісного автомобіля подбали про ефективну аеродинаміку.

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Renault спирається на свою спадщину, надихаючись старими автомобілями Record. Його Renault Filante Record 2025 такий же плавний і витончений. Запозичень чимало. Від рекордного Renault Nervasport новачок набуває окремих коліс і обтічного вигляду. З Renault 40CV взято круглі фари, але в нинішньому вигляді вони більш футуристичні. Обтічники коліс успадковані від знаменитого Renault Étoile Filante.

Довгий і тонкий кузов, загострена решітка радіатора та кабіна у стилі винищувача спонукають до стрімкого руху. Автомобіль вийшов стрілоподібним, має у довжину 5,12 м, висоту – 1,19 м та 1,71 м у ширину.

Офіційна презентація Filante Record 2025 очікується через тиждень. Фото: Renault

Важких матеріалів тут мінімум, лише там, де це необхідно або в місцях, що піддаються тривалим механічним навантаженням, без шкоди для цілісності автомобіля. Завдяки цьому Renault Filante Record 2025 важить лише 1000 кг.

Батарея вагою 600 кг оснащена технологією інтеграції Cell-to-Pack, наданою Ampere

Таким чином, елементи вбудовані безпосередньо в акумуляторний блок без модулів, що зменшує його вагу та об’єм. 19-дюймові шини тонкої форми (високі та вузькі) ідеально підходять для польотів і обмеженого розсіювання енергії.

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Водій отримав натягнуте брезентове сидіння, карбонові лопаті, мінімалістичне приладдя. Механічні елементи керування кермом і гальмуванням повністю замінено електронними.

Опис стислий, навіть дещо узагальнений. Ймовірно, розробники вирішили тримати інтригу до 4 лютого: офіційно Renault Filante Record 2025 презентують на подіумі Rétromobile 2025.